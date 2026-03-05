خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر حزب مردم‌سالاری استان یزد؛

شهادت رهبری ضربه به قلب ایران بود؛ "قدرت‌های مدعی" پاسخ قاطع خواهند گرفت

شهادت رهبری ضربه به قلب ایران بود؛ "قدرت‌های مدعی" پاسخ قاطع خواهند گرفت
کد خبر : 1758164
لینک کوتاه کپی شد.

فعال سیاسی و دبیر حزب مردم‌سالاری استان یزد، ضمن محکومیت شدید حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران که منجر به شهادت رهبر انقلاب شد، این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر و نمایشی از نیات خصمانه این دو کشور دانست.

سهیل شریعتمداری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد، با اشاره به این‌که ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و همواره مورد تهاجم قرار گرفته است، این حمله را ادامه‌ی سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا و اسرائیل در منطقه قلمداد کرد.

 وی افزود: شهادت دانش‌آموزن در میناب، نمونه‌ای دیگر از بی‌توجهی این کشورها به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر است.

این فعال سیاسی با اشاره به ادعاهای مکرر مبنی بر مخفی بودن رهبر انقلاب، تصریح کرد: این حمله ثابت کرد که رهبری تا آخرین لحظه در محل حضور داشتند و این جنایت با موشک‌باران بیت رهبری به وقوع پیوست. 

شریعتمداری معتقد است که آمریکا و اسرائیل با این تصور که پس از حذف رهبری، ایران دچار تفرقه و فروپاشی خواهد شد، دست به این اقدام زده‌اند.

دبیر حزب مردم سالاری یزد تصریح کرد: باوجود تلخی این اتفاق، روند اداره امور کشور همچنان با قدرت ادامه دارد و ساختار سیاسی و حاکمیتی ایران به گونه‌ای است که بلافاصله پس از این حادثه ناگوار، شورای رهبری تشکیل و وظایف تقسیم شد تا امور کشور بدون وقفه به روال عادی خود ادامه یابد. 

شریعتمداری با اشاره به نسل جدید موشک‌های ایران، یادآور شد: موشک‌هایی که اکنون در اختیار داریم، مستقیماً اهداف خود را در اسرائیل و حتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار می‌دهند و این پیام، هشداری جدی به تمامی کسانی است که آغازگر جنگ باشند؛ ایران نشان داده است که حتی در فقدان رهبری، با ادامه راه ایشان، توانایی دفاع از خود و پاسخگویی قاطع به متجاوزان را دارد. 

دبیر حزب مردم‌سالاری یزد، انسجام ملی را کلید عبور از این مرحله حساس توصیف کرد و گفت: این انسجام باید حفظ و تقویت شود تا بتوانیم از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کرده و کشور را به مسیر پیشرفت بازگردانیم.

وی با بیان اینکه مسائل دفاعی با قوت ادامه خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد که پس از این دوران سخت، همه چیز دوباره سر و سامان یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل