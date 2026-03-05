دبیر حزب مردمسالاری استان یزد؛
شهادت رهبری ضربه به قلب ایران بود؛ "قدرتهای مدعی" پاسخ قاطع خواهند گرفت
فعال سیاسی و دبیر حزب مردمسالاری استان یزد، ضمن محکومیت شدید حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران که منجر به شهادت رهبر انقلاب شد، این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر و نمایشی از نیات خصمانه این دو کشور دانست.
سهیل شریعتمداری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در یزد، با اشاره به اینکه ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره مورد تهاجم قرار گرفته است، این حمله را ادامهی سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا و اسرائیل در منطقه قلمداد کرد.
وی افزود: شهادت دانشآموزن در میناب، نمونهای دیگر از بیتوجهی این کشورها به ارزشهای انسانی و حقوق بشر است.
این فعال سیاسی با اشاره به ادعاهای مکرر مبنی بر مخفی بودن رهبر انقلاب، تصریح کرد: این حمله ثابت کرد که رهبری تا آخرین لحظه در محل حضور داشتند و این جنایت با موشکباران بیت رهبری به وقوع پیوست.
شریعتمداری معتقد است که آمریکا و اسرائیل با این تصور که پس از حذف رهبری، ایران دچار تفرقه و فروپاشی خواهد شد، دست به این اقدام زدهاند.
دبیر حزب مردم سالاری یزد تصریح کرد: باوجود تلخی این اتفاق، روند اداره امور کشور همچنان با قدرت ادامه دارد و ساختار سیاسی و حاکمیتی ایران به گونهای است که بلافاصله پس از این حادثه ناگوار، شورای رهبری تشکیل و وظایف تقسیم شد تا امور کشور بدون وقفه به روال عادی خود ادامه یابد.
شریعتمداری با اشاره به نسل جدید موشکهای ایران، یادآور شد: موشکهایی که اکنون در اختیار داریم، مستقیماً اهداف خود را در اسرائیل و حتی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار میدهند و این پیام، هشداری جدی به تمامی کسانی است که آغازگر جنگ باشند؛ ایران نشان داده است که حتی در فقدان رهبری، با ادامه راه ایشان، توانایی دفاع از خود و پاسخگویی قاطع به متجاوزان را دارد.
دبیر حزب مردمسالاری یزد، انسجام ملی را کلید عبور از این مرحله حساس توصیف کرد و گفت: این انسجام باید حفظ و تقویت شود تا بتوانیم از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کرده و کشور را به مسیر پیشرفت بازگردانیم.
وی با بیان اینکه مسائل دفاعی با قوت ادامه خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد که پس از این دوران سخت، همه چیز دوباره سر و سامان یابد.