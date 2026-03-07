جنگ میان ایران، اسرائیل و آمریکا نبردی بین حق و باطل است/تأکید بر اتحاد ملی

رسول گرگیج در گفت‌وگو با ایلنای گلستان، تحولات اخیر منطقه و درگیری میان ایران، اسرائیل و آمریکا را نبردی «بین حق و باطل» توصیف کرد.

وی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی کشور، این اقدام را حمله «ناجوانمردانه» آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات دانست و آن را محکوم کرد.

وی با تأکید بر اینکه این رویداد، بار دیگر جنگی تحمیلی بر ملت ایران است، بیان کرد: ما این حمله را که منجر به شهادت مردم بی‌گناه و کودکان بی‌دفاع شده است، قویاً محکوم می‌کنیم.

این فعال سیاسی در ادامه بر نقش مردم در مقابله با این چالش‌ها تأکید کرد و افزود: ملت بزرگ ایران با اتحاد، همدلی و انسجام قطعی در مقابل استکبار جهانی تا آخرین لحظه ایستاده‌اند.

گرگیج همچنین به استواری ساختار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: نظام استوار جمهوری اسلامی در مسیر رشد و تعالی خود هیچ بن‌بستی نداشته و قانون اساسی، مسیر ادامه راه را در چنین شرایطی پیش‌بینی کرده است.

در پایان، وی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تقاضا کرد که با «مجازات سخت و پشیمان‌کننده قاتلان امام امت»، مرهمی بر این مصیبت بزرگ امت اسلامی بگذارند.

