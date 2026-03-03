پیکر مطهر شهید حملات آمریکایی- صهیونیستی به مشهد تشییع شد

به گزارش ایلنا، فرماندار کاشمر روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: شهید گرانقدر سرگرد مرداپور از نیروهای پدافند هوایی بود که بر اثر حملات روز یکشنبه دشمنان آمریکایی- صهیونیستی به تاسیسات پدافندی در شهر مشهد به مقام رفیع شهادت نائل شد.

محمد قربانی افزود: آیین تشییع پیکر شهید مرادپور ساعت ۱۰ صبح از مسجد جامع کاشمر آغاز و پیکر مطهر تا چهارراه «بهبودی» بر دستان مردم این شهر تشییع شد.

وی اضافه کرد: پس از انتقال پیکر شهید به روستای «رزق آباد» در ۶ کیلومتری کاشمر، آیین تشییع از این روستا تا گلزار شهدا انجام شد و پس از اقامه نماز ظهر، پیکر شهید مرادپور در آرامستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

براساس اعلام معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی، روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه دشمن آمریکایی- صهیونیستی ۲ مکان در پدافند هوایی مشهد را مورد اصابت قرار داد.

مرکز شهرستان کاشمر در ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.