سه نفر از اعضای یک خانواده براثر آتش سوزی منزل در سوادکوه جان باختند

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه از وقوع آتش سوزی در یک واحد مسکونی در روستای « امافت » و فوت سه نفر از اعضای یک خانواده خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صابری روز سه شنبه افزود: پس از اعلام آتش سوزی در یک واحد مسکونی در این روستا به هلال احمر ، سه نفر تیم عملیاتی پایگاه «ارفع ده» به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این منزل مسکونی ۶ نفر اعضای خانواده حضور داشتند که در آتش گرفتار شدند.

رییس جمعیت هلال احمر سوادکوه گفت: برغم تلاش امدادگران و نجاتگران این نهاد و انجام عملیات نجات سه نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.

وی افزود: سه مصدوم این حادثه نیز به مراکز درمانی انتقال داده شد.

 

