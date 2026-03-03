سه نفر از اعضای یک خانواده براثر آتش سوزی منزل در سوادکوه جان باختند

به گزارش ایلنا، محمدرضا صابری روز سه شنبه افزود: پس از اعلام آتش سوزی در یک واحد مسکونی در این روستا به هلال احمر ، سه نفر تیم عملیاتی پایگاه «ارفع ده» به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این منزل مسکونی ۶ نفر اعضای خانواده حضور داشتند که در آتش گرفتار شدند.

رییس جمعیت هلال احمر سوادکوه گفت: برغم تلاش امدادگران و نجاتگران این نهاد و انجام عملیات نجات سه نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.

وی افزود: سه مصدوم این حادثه نیز به مراکز درمانی انتقال داده شد.