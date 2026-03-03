انتقال اشیای تاریخی اصفهان و کاشان به مخازن امن
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در اقدامی پیشگیرانه و با هدف حفظ آثار تاریخی در برابر هرگونه خطر احتمالی، مجموعهای از اشیای ارزشمند از بناهای تاریخی اصفهان و کاشان به مخازن امن منتقل شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدروحالله سیدالعسگری افزود: این اشیا شامل آثار با ارزش از باغ موزه چهلستون، موزه هنرهای تزیینی (عمارت رکیبخانه)، باغ موزه فین کاشان و موزه باستانشناسی نطنز است.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط حساس جنگ اظهار داشت: پرسنل حفاظت از بناها در دی ماه گذشته، آموزشهای لازم در زمینه اطفای حریق و مقابله با شرایط اضطراری را دریافت کردهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، آمادگی کامل داشته باشند.
معاون اداره کل میراث فرهنگی اصفهان همچنین اظهار داشت: تا به این لحظه هیچگونه آسیبی به بناهای تاریخی اصفهان نرسیده و در راستای حفاظت بیشتر، این اماکن تا رسیدن به شرایط امن تعطیل هستند.
وی با اشاره به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه، تصریح کرد: این کنوانسیون سنگ بنای حقوق بینالملل در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ است و بر این اصل تأکید دارد که اموال فرهنگی و تاریخی نباید هدف حمله طرفهای درگیر باشند.
سیدالعسگری افزود: پروتکلهای این کنوانسیون حملات به اموال فرهنگی تحت حفاظت ویژه را به عنوان جنایت جنگی تلقی کرده و برای عاملان آن مجازاتهای سنگینی در نظر میگیرند.
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان با اشاره به چالشهای حفاظت از بناهای تاریخی در شرایط جنگ و درگیری، از جمله تخریب زیرساختها، غارت، آتشسوزی و اثرات بلندمدت امواج انفجار، تأکید کرد: حفاظت از این آثار نیازمند برنامهریزی دقیق، آموزش نیروها و همکاریهای بینالمللی است.