خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقال اشیای تاریخی اصفهان و کاشان به مخازن امن

انتقال اشیای تاریخی اصفهان و کاشان به مخازن امن
کد خبر : 1758079
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در اقدامی پیشگیرانه و با هدف حفظ آثار تاریخی در برابر هرگونه خطر احتمالی، مجموعه‌ای از اشیای ارزشمند از بناهای تاریخی اصفهان و کاشان به مخازن امن منتقل شده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدروح‌الله سیدالعسگری   افزود: این اشیا شامل آثار با ارزش از باغ موزه چهل‌ستون، موزه هنرهای تزیینی (عمارت رکیب‌خانه)، باغ موزه فین کاشان و موزه باستانشناسی نطنز است.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط حساس جنگ اظهار داشت: پرسنل حفاظت از بناها در دی ماه گذشته، آموزش‌های لازم در زمینه اطفای حریق و مقابله با شرایط اضطراری را دریافت کرده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، آمادگی کامل داشته باشند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی اصفهان همچنین اظهار داشت: تا به این لحظه هیچ‌گونه آسیبی به بناهای تاریخی اصفهان نرسیده و در راستای حفاظت بیشتر، این اماکن تا رسیدن به شرایط امن تعطیل هستند.

وی با اشاره به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه، تصریح کرد: این کنوانسیون سنگ بنای حقوق بین‌الملل در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ است و بر این اصل تأکید دارد که اموال فرهنگی و تاریخی نباید هدف حمله طرف‌های درگیر باشند.

سیدالعسگری افزود: پروتکل‌های این کنوانسیون حملات به اموال فرهنگی تحت حفاظت ویژه را به عنوان جنایت جنگی تلقی کرده و برای عاملان آن مجازات‌های سنگینی در نظر می‌گیرند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان با اشاره به چالش‌های حفاظت از بناهای تاریخی در شرایط جنگ و درگیری، از جمله تخریب زیرساخت‌ها، غارت، آتش‌سوزی و اثرات بلندمدت امواج انفجار، تأکید کرد: حفاظت از این آثار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آموزش نیروها و همکاری‌های بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل