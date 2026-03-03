آتشسوزی منزل مسکونی در میدان اطلس شهرک باغمیشه مهار شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: حوالی ساعت ۲۲ دوشنبه ۱۱ اسفند، طبقه اول یک مجتمع مسکونی چهار طبقه در میدان اطلس شهرک باغمیشه، دچار انفجار خفیف حاصل از آتشسوزی شد که در حال سرایت به طبقات بالای ساختمان بود.
به مجید فرشی در گفتوگو با خبرنگاران افزود: تیمهای آتش نشانی ضمن مهار این آتشسوزی، سه نفر از ساکن طبقه چهارم این ساختمان از جمله یک زن و مرد و کودک را که بر اثر دود آتشسوزی دچار دود گرفتگی شده بودند، به بیرون منتقل و برای مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند.
وی افزود: علت وقوع این حادثه در حال بررسی است.