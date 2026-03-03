حمله جنگنده های آمریکایی، اسرائیلی به منطقه‌ای در شهر خمین

جنگنده های آمریکایی، اسرائیلی منطقه ای در محدوده شهر خمین را هدف حمله قرار دادند.

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش چند ساختمان اداری در منطقه ای در شهر خمین هدف اصابت جنگنده های آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

این حملات حوالی ساعت چهار صبح صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش شیشه های منازل اطراف شکسته شده اما تاکنون گزارشی از شهادت شهروندان دریافت نشده است.

ماموران انتظامی و امدادی اجازه حضور در این منطقه از شهر را به شهروندان به دلیل احتمال انفجار مجدد نمی‌دهند.

خبر در حال تکمیل شدن است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
