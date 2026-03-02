به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متن اطلاعیه این شرکت که ۱۱ اسفند منتشر شده به این شرح است: «پیرو برخی نگرانی‌ها و شایعات منتشر شده در فضاهای مجازی مبنی بر وجود مشکل در منابع یا شبکه توزیع آب شهری، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به صراحت اعلام می‌دارد که وضعیت کلیه مخازن ذخیره آب شرب شهر تبریز کاملاً سالم، استاندارد و از نظر کیفی مورد تأیید است.

متأسفانه انتشار شایعه‌ای غیرمستند مبنی بر قطعی یا جیره‌بندی قریب‌الوقوع آب، منجر به هجوم هم‌زمان شهروندان عزیز به باز کردن شیرهای آب و ذخیره‌سازی مقادیر زیادی آب در منازل شد. این اوج مصرف لحظه‌ای که چندین برابر مصرف عادی است، سیستم توزیع را دچار اختلال کرده و به تبع آن، در مناطقی که به دلیل موقعیت جغرافیایی فشار کمتری دارند (عمدتاً مناطق مرتفع شمال تبریز) شاهد افت شدید فشار و قطعی موقت بودیم.

از همشهریان تقاضا می‌شود با حفظ خونسردی و خودداری از هرگونه ذخیره‌سازی غیرضروری، اجازه دهند تا سامانه توزیع به شرایط عادی بازگردد. کارشناسان این شرکت در حال پایش دقیق شبکه هستند و با مدیریت فشار، اطمینان می‌دهیم که در ساعات آینده وضعیت در تمام مناطق به حالت عادی بازخواهد گشت.»

