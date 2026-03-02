مخازن آب تبریز سالم هستند / افت فشار آب به‌دنبال شایعه جیره‌بندی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأیید سلامت و کیفیت کامل آب ذخیره شده در تمامی مخازن شهری، اعلام کرد که علت اصلی افت فشار آب در ساعات اخیر، به ویژه در مناطق شمالی و مرتفع تبریز ناشی از افزایش ناگهانی و بی‌سابقه مصرف به دلیل انتشار شایعه‌ای نادرست مبنی بر جیره‌بندی آب بوده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، متن اطلاعیه این شرکت که ۱۱ اسفند منتشر شده به این شرح است: «پیرو برخی نگرانی‌ها و شایعات منتشر شده در فضاهای مجازی مبنی بر وجود مشکل در منابع یا شبکه توزیع آب شهری، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به صراحت اعلام می‌دارد که وضعیت کلیه مخازن ذخیره آب شرب شهر تبریز کاملاً سالم، استاندارد و از نظر کیفی مورد تأیید است.

متأسفانه انتشار شایعه‌ای غیرمستند مبنی بر قطعی یا جیره‌بندی قریب‌الوقوع آب، منجر به هجوم هم‌زمان شهروندان عزیز به باز کردن شیرهای آب و ذخیره‌سازی مقادیر زیادی آب در منازل شد. این اوج مصرف لحظه‌ای که چندین برابر مصرف عادی است، سیستم توزیع را دچار اختلال کرده و به تبع آن، در مناطقی که به دلیل موقعیت جغرافیایی فشار کمتری دارند (عمدتاً مناطق مرتفع شمال تبریز) شاهد افت شدید فشار و قطعی موقت بودیم.

از همشهریان تقاضا می‌شود با حفظ خونسردی و خودداری از هرگونه ذخیره‌سازی غیرضروری، اجازه دهند تا سامانه توزیع به شرایط عادی بازگردد. کارشناسان این شرکت در حال پایش دقیق شبکه هستند و با مدیریت فشار، اطمینان می‌دهیم که در ساعات آینده وضعیت در تمام مناطق به حالت عادی بازخواهد گشت.»

