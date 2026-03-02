دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین خبر داد؛
فعالیت بانکهای قزوین با 30 درصد تا پایان هفته جاری
دبیر شورای هماهنگی بانکهای قزوین با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی بانکهای کشور و شورای تامین استان از ادامه فعالیت بانکها با 30 درصد ظرفیت تا پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سیدطاهر حسینی ضمن تشریح آخرین وضعیت فعالیت بانکهای استان گفت: پیرو ابلاغیه شورای هماهنگی بانکهای کشور، بانکهای مستقر در تهران با 50 درصد و بانکهای سایر استانها با 30 درصد ظرفیت موظف به ادامه فعالیت در این برهه حساس هستند و این موضوع بلافاصله در شورای تامین استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با هماهنگیهای انجام شده با مدیران بانکی استان، هر 2 دستورالعمل شورای هماهنگی بانکهای کشور و شورای تامین استان مبنای عمل قرار گرفته و بر این اساس، تمامی شعب بانکی استان تا پایان این هفته با 30 درصد ظرفیت خود به شهروندان خدمات رسانی میکنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان با تاکید بر اینکه این محدودیت ظرفیت، خللی در ارایه خدمات بانکی ایجاد نکرده، تصریح کرد: در حال حاضر 30 درصد از شعب بانکهای استان فعال هستند، اگرچه برخی بانکها شعبهای خارج از مرکز استان ندارند، اما تمامی بانکهای بزرگ که قادر به ارایه خدمات عمومی به مردم هستند با همین ظرفیت در حال خدمت رسانی به شهروندان میباشند.
حسینی مهمترین دغدغه شهروندان در شرایط کنونی را دسترسی به پول نقد دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچگونه محدودیتی برای تزریق پول به دستگاههای خودپرداز در سطح استان وجود ندارد و همکاران ما در بانک ملی و سایر بانکها، تقویت و پرکردن مداوم خودپردازها را در اولویت کاری خود قرار دادهاند.
وی ادامه داد: مردم اطمینان داشته باشند که شبکه خودپردازها در سطح استان به صورت عادی و بدون وقفه در حال خدمترسانی هستند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین با اشاره به وضعیت مطلوب زیرساختهای دیجیتال بانکی، خاطرنشان کرد: در حوزه سایبری و خدمات بانکداری الکترونیک نیز هیچ مشکلی در استان به وجود نیامده و تمامی پلتفرمها و سامانههای بانکی با قدرت و پایداری کامل به فعالیت خود ادامه میدهند و مردم میتوانند بدون هیچ محدودیتی از خدمات بانکداری اینترنتی و موبایلی بهرهمند شوند.
حسینی با درخواست از شهروندان برای همکاری و حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: از شهروندان قزوینی تقاضا داریم از هرگونه رفتار هیجانی و مراجعه غیرضروری به بانکها برای دریافت پول نقد خودداری کنند و مطمئن باشند که شبکه بانکی کشور و استان با تمام توان در حال خدمترسانی بوده و امیدواریم هرچه سریعتر شرایط به روال عادی خود بازگردد.