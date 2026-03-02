خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان:

هشت نفر در حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در استان به شهادت رسیدند

کد خبر : 1757772
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: هشت نفر از این استان در حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، مجید صفریان روز دوشنبه اظهار کرد: در حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به خاک ایران اسلامی در سه روز گذشته تاکنون هشت همدانی شامل پنج نفر از همدان، ۲ نفر از شهرستان تویسرکان و یک نفر از شهرستان بهار به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی با بیان اینکه این شهدا از اقشار مختلف شامل مردم، نیروهای مسلح و بسیجی هستند، خاطر نشان کرد: مراسم تشییع پیکر این شهدای والا مقام برای فردا در نظر گرفته شده که هنوز قطعی نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان افزود: با قطعی شدن مراسم تشییع، اطلاع‌رسانی ساعت و تاریخ مراسم از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل