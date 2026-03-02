هشت نفر در حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در استان به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، مجید صفریان روز دوشنبه اظهار کرد: در حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به خاک ایران اسلامی در سه روز گذشته تاکنون هشت همدانی شامل پنج نفر از همدان، ۲ نفر از شهرستان تویسرکان و یک نفر از شهرستان بهار به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی با بیان اینکه این شهدا از اقشار مختلف شامل مردم، نیروهای مسلح و بسیجی هستند، خاطر نشان کرد: مراسم تشییع پیکر این شهدای والا مقام برای فردا در نظر گرفته شده که هنوز قطعی نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان افزود: با قطعی شدن مراسم تشییع، اطلاع‌رسانی ساعت و تاریخ مراسم از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام خواهد شد.