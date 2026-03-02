راننده ابهری در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، سعید خلجی روز دوشنبه افزود: این راننده که شهروند عادی بود در حالیکه فعالیت کاری روزانه خود را انجام می داد مورد هدف قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این حادثه بعداز ظهر روز گذشته در مسیر جاده قدیم زنجان به ابهر به وقوع پیوست و امروز بعدازظهر نیز مراسم تشییع این شهید در ناحیه شریف آباد شهرستان ابهر برگزار خواهد شد.

خلجی در ادامه در خصوص تامین اقلام و کالاهای اساسی در ابهر،‌گفت: در حال حاضر ذخایر کالای اساسی به اندازه کافی در شهرستان تامین شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد:با توجه به وقوع جنگ، مجموعه مدیریتی شهرستان تلاش می کنند شهروندان این استان به لحاظ امنیت غذایی مشکلی نداشته باشند.

طبق اعلام سپاه انصارالمهدی استان زنجان، تاکنون ۲ تن از پاسداران غیور استان در مبارزه با حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی- صهیونی در زنجان و در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمده اند.

مراسم تشییع و تدفین یکی از این شهدا امروز در شهر زنجان برگزار شد.