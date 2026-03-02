تداوم سوخت‌رسانی در تمام جایگاه‌های خوزستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: سوخت‌رسانی به تمام جایگاه‌های سوخت خوزستان تداوم دارد و مردم نگران تامین سوخت نباشند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی امروز دوشنبه بیان کرد: پمپ بنزین‌ها، جایگاه‌های عرضه سی ان جی و جایگاه‌های سیار سوخت‌رسانی در سراسر استان در مدار بهره برداری هستند.

وی تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم هیچ خللی در بخش سوخت‌رسانی وجود ندارد و مردم از تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خودداری کنند.

کاظم نسب الباجی عنوان کرد: سوخت به میزان کافی وجود دارد و از مردم تقاضا داریم از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و در صورت نیاز، به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند.

طی روزهای اخیر صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت اهواز مشاهده است که در مواردی باعث ایجاد اختلال در تردد خودروها و سوخت‌رسانی به جایگاه ها شده است.

 

