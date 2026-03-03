معاون استاندار فارس در گفت و گو با ایلنا:

زیرساخت‌های حیاتی فارس در شرایط کاملاً پایدار و تحت کنترل است/ نگرانی بابت تامین منابع آب، برق و سوخت وجود ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس بر پایداری کامل زیرساخت‌های استان در حوزه‌های آب، برق و گاز تأکید کرد و از شهروندان خواست در مصرف صرفه‌جویی کرده اما نگرانی بابت اختلالات نداشته باشند.

محمود رضایی کوچی، در گفت و گو با ایلنا در تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های عمرانی استان، اظهار داشت: در ارتباط با زیرساخت‌های آب، وضعیت کاملاً پایدار است؛ شیوه تأمین منابع، خطوط انتقال، و مخازن آب در شهرها و روستاها هیچ مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: سیستم مدیریت آب استان و شیراز تحت نظارت شرکت آب منطقه‌ای است و هیچ‌گونه ناپایداری در شبکه وجود ندارد؛ لذا شهروندان از این بابت خیال شان راحت باشد.

رضایی کوچی در ادامه به وضعیت شبکه برق اشاره کرد و گفت: نیروگاه‌ها فعال هستند و سوخت مورد نیاز آن‌ها اعم از گاز و نفت گاز به طور کامل تأمین است. شرایط عادی است و هیچ‌گونه خللی در شبکه‌های تولید و انتقال برق نداریم.

معاون عمرانی استانداری فارس در خصوص تأمین سوخت مایع نیز خاطرنشان کرد: شبکه‌های توزیع گاز به شکل عادی فعالیت می‌کنند و با توجه به افزایش دما، مصرف گاز نیز کاهش یافته است. ایستگاه‌های توزیع سوخت شامل پمپ بنزین‌ها و CNGها فعال هستند و شبکه انتقال سوخت بدون هیچ‌گونه خللی کار می‌کند. ظرفیت ذخیره‌سازی برای گاز مایع، نفت گاز و بنزین کافی است.

رضایی کوچی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف، توصیه کرد: مردم فقط به اندازه کفایت مصرف کنند و نیازی به هجوم به شبکه توزیع نیست، زیرا این امر موجب ایجاد ترافیک غیرضروری خواهد شد.

وی همچنین وضعیت حمل و نقل را عادی توصیف کرد و افزود: ترددها در شبکه‌های راهی، بزرگراهی و آزادراهی استان کاملاً معمولی است. حمل و نقل کالاهای اساسی و کالاهای نیازمند سردخانه نیز با فعالیت کلیه وسایل حمل و نقل اعم از بخش خصوصی و عمومی (از جمله مترو و شبکه ریلی) برقرار است و پروازها نیز در شرایط عادی انجام می‌شود.

معاون هماهنگی عمرانی استانداری فارس در پایان تأکید کرد: مدیران حوزه‌های عمرانی در حالت آماده‌باش کامل هستند و در صورت بروز هرگونه نقص، به سرعت رسیدگی می‌شود. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به زیرساخت‌ها در استان دریافت نشده است.

