دستگاه های زیرساختی استان در آمادگی کامل قرار دارند 

به گزارش خبرگزاری ایلنا از یزد محمدرضا بابایی صبح امروز در نشست مشترک با مدیران دستگاه‌های خدمت رسان ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب و جمعی از نیروهای برجسته کشور، به تشریح آخرین وضعیت پایداری زیرساخت‌های استان در مواجهه با حملات خبیثانه استکبار پرداخت .

وی افزود: تمامی مدیران دستگاه‌های زیرساختی از جمله آب، برق، گاز و مخابرات در وضعیت آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اختلال احتمالی قرار دارند.

استاندار با اشاره به حملات رژیم صهیونسیتی به استان تصریح کرد: خسارات محدودی که در یک یا دو نقطه از شبکه برق ایجاد شده بود، در کمترین زمان ممکن توسط تیم‌های عملیاتی ترمیم شده و در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه‌های زیرساختی وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر سوخت و انرژی تداوم توزیع بنزین عنوان کرد: فرآیند توزیع سوخت و پراکنش آن در سطح استان به خوبی انجام شده و پیش‌بینی‌های لازم برای مصارف آینده صورت گرفته است.

بابایی ضمن اطمینان خاطر به شهروندان خاطر نشان کرد: به مقدار کافی سوخت در استان موجود است و عملیات حمل‌ونقل و سوخت‌رسانی به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد؛ لذا مردم هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تأمین بنزین و سایر مواد سوختی نداشته باشند.

استاندار یزد همچنین خاطرنشان‌ کرد: وضعیت آمادگی مراکز درمانی، حوزه‌های بهداشت و درمان و نهادهای امدادی نظیر هلال احمر به دقت بررسی شده و گزارش‌های لازم مبنی بر توانمندی کامل این مجموعه‌ها دریافت شده است.

وی در پایان با تأکید بر استمرار جلسات هماهنگی برای حفظ رفاه عمومی، خاطرنشان کرد که تمامی تدابیر لازم اتخاذ شده تا خدمات‌رسانی به مردم عزیز کما فی‌السابق و بدون کوچکترین خللی ادامه یابد.

