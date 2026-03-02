شهادت ۳۵ نفر از مردم فارس در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونی

به گزارش ایلنا، ابراهیم بیانی با اشاره به شهادت ۳۵ نفر از مردم استان فارس در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: با توجه به تداوم حملات هوایی دشمن در صبح امروز، این آمار ممکن است افزایش یابد.

مدیرکل بنیاد شهید فارس همچنین از شهادت ۲ نفر از شهدای شاخص استان فارسی در تهران خبر داد و گفت: این عزیزان نیز در جریان جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمدند و برنامه‌ریزی برای انتقال، تشییع و خاکسپاری آنها در استان در حال انجام است.

بیانی در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات مراسم تشییع اشاره کرد و گفت: مراسم تشییع ۲۰ شهید حمله به اماکن مسکونی و سالن ورزشی لامرد، ساعت ۱۵ امروز برگزار می‌شود و پس از این مراسم، پیکر برخی از این شهدا برای خاکسپاری به شهرها و روستاهای اطراف لامرد منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به زمان تشییع شهدای شیراز، خاطرنشان کرد: در صورتی که پیکر مطهر ۲ شهید شاخص فارس نیز از تهران برسد، این مراسم فردا ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود و در غیر این صورت به روز چهارشنبه موکول خواهد شد.

انتهای پیام/