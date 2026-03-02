مدیرکل بنیاد شهید استان خبر داد؛
شهادت ۳۵ نفر از مردم فارس در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: علاوه بر شهدای لامرد، تاکنون ۱۳ نفر از هماستانیهای در شیراز و دیگر شهرهای فارس در این حملات به شهادت رسیدهاند که جمعا به ۳۵ نفر تاکنون می رسد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم بیانی با اشاره به شهادت ۳۵ نفر از مردم استان فارس در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: با توجه به تداوم حملات هوایی دشمن در صبح امروز، این آمار ممکن است افزایش یابد.
مدیرکل بنیاد شهید فارس همچنین از شهادت ۲ نفر از شهدای شاخص استان فارسی در تهران خبر داد و گفت: این عزیزان نیز در جریان جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمدند و برنامهریزی برای انتقال، تشییع و خاکسپاری آنها در استان در حال انجام است.
بیانی در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات مراسم تشییع اشاره کرد و گفت: مراسم تشییع ۲۰ شهید حمله به اماکن مسکونی و سالن ورزشی لامرد، ساعت ۱۵ امروز برگزار میشود و پس از این مراسم، پیکر برخی از این شهدا برای خاکسپاری به شهرها و روستاهای اطراف لامرد منتقل میشوند.
وی با اشاره به زمان تشییع شهدای شیراز، خاطرنشان کرد: در صورتی که پیکر مطهر ۲ شهید شاخص فارس نیز از تهران برسد، این مراسم فردا ساعت ۹ صبح برگزار میشود و در غیر این صورت به روز چهارشنبه موکول خواهد شد.