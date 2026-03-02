خوزستان ۱۱ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹:۴۸

معاون سیاسی استانداری خوزستان:

هیچ کمبود مواد غذایی در استان نداریم

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: هیچ کمبودی در بحث تامین مواد غذایی شامل برنج، روغن و مرغ نداریم و ادارات کل صمت، جهادکشاورزی، غله، بنکداران از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به مردم در خصوص عدم کمبود کالا اطلاع‌رسانی‌ کنند.