معاون سیاسی استانداری خوزستان:
هیچ کمبود مواد غذایی در استان نداریم
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: هیچ کمبودی در بحث تامین مواد غذایی شامل برنج، روغن و مرغ نداریم و ادارات کل صمت، جهادکشاورزی، غله، بنکداران از طریق صدا و سیما و رسانهها به مردم در خصوص عدم کمبود کالا اطلاعرسانی کنند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز دوشنبه، رضا نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در جلسه قرارگاه رسانهای و فرهنگی استان بیان کرد: لازم است اطمینان بخشی به مردم در خصوص تامین سوخت و مایحتاج مردم صورت گیرد.
وی افزود: در برخی مناطق اهواز ساعت کار نانواها افزایش پیدا می کند تا مردم دغدغهای در تأمین نان نداشته باشند.
نجاتی ادامه داد: فضاسازی لازم در سطح ادارات برای عزاداریها ایجاد شود و همچنین وحدت و انسجام و پرهیز از تفرقهافکنی از سوی صاحبان فکر و تریبون سرلوحه همگان قرار گیرد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان اظهار کرد: برنامهریزی برای شبهای قدر و در کنار آن جهاد تبیین و آگاهیبخشی صورت بگیرد، باید ماهیت جنایتکارانه دشمن بویژه از لحاظ حمله به مدارس و غیرنظامیان را بیش از پیش افشا کنیم.