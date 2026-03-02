به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی گفت: روز گذشته در اثر این حملات ددمنشانه به شهر مراغه ۱۵ نفر شهید شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه از شهادت سروان یعقوب سنایی فر از نیروهای این فرماندهی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار به شهرستان مراغه خبر داد.

سرهنگ توحید فارسی افزود: در حمله هوایی وحشیانه دیروز آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش به مراغه تعدادی از شهروندان شهید و مجروح شدند.

وی ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت این شهدای والا مقام به محضر امام عصر (عج) و تمامی امت شریف و شهید پرور شهرستان مراغه و همکاران از درگاه خداوند متعال برای شهدا علو درجات، رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی خواستار شد.

حملات صهیونی امریکایی به کشورمان از صبح روز ۹ اسفند آغاز شده است .

مراسم تشییع ۱۲ شهید این حملات ساعتی دیگر در تبریز آغاز می شود.

