پیام سپاه فجر فارس به مناسبت شهادت رهبر انقلاب
به گزارش ایلنا، در پی به شهادت رسیدن قائد امت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله امام خامنهای، سپاه فجر فارس پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب/23)
شهادت ولی امر مسلمین جهان و قائد عظیمالشان ملت بزرگ ایران حضرت امام شهید خامنهای عزیز در ماه مبارک رمضان با زبان روزه و به تأسی از مولای متقیان امیرالمومنین علیهالسلام به دستور شقیترین اشرار عالم و شهادت جمعی از فرماندهان و مجاهدان فی سبیلالله و هموطنان عزیزمان، قلب آحاد ایرانیان و مسلمانان و آزادیخواهان جهان را مالامال از غم و اندوه و افسوس نمود.
اگر چه ملت عزیز ایران بواسطه ی جنایت و شرارت دشمن آمریکایی صهیونی از نعمت وجود مبارک جسمانی آن فقیه - فیلسوف و حکیم حکمران یگانه دوران محروم شده است و لکن اندیشه و عمل آن حکیم متأله و مجاهد نستوه و عالم و عارف مخلص راهنمای حرکت رهروان و کاروانیان این راه نورانی مقاومت در برابر شیاطین تا ظهور حضرت قائم علیه السلام میباشد.
سپاه فجر استان فارس ضمن تسلیت مجدد به ملت عزیز ایران و دعوت همگان به اتحاد مقدس ضمن اعلام وفاداری به اصول فکری و عملی رهبر شهید خود و با قسم به خون پاک ولیِّ شهید خویش پیمان میبندند که تا آخرین قطره خون ادامهدهنده راه قائد شهیدان بوده و انتقام این جنایت بزرگ را از ابَرستمکاران دو رژیم فاسد آمریکایی و صهیونی تا پشیمان و لِه کردن آنان دنبال خواهد کرد و گریبان کارفرمایان این جنایت هولناک را رها نخواهد کرد و متوهمان تجزیه را نابود خواهد کرد.
به اذنالله»