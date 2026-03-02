شایعات در خصوص تخلیه چابهار صحت ندارد / به شایعات توجه نکنید

به گزارش ایلنا، علیرضا نورا افزود: شایعه تخلیه شهر چابهار نقشه شوم دشمن است. مردم شهر چابهار مانند همیشه در شرایط عادی به زندگی روزمره خود مشغول هستند. انتشار برخی اخبار درباره تخلیه احتمالی چابهار، اقدامی در راستای ایجاد نگرانی در میان مردم است و هیچ تصمیم یا دستوری در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود مردم اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری و از بازنشر مطالب تأیید نشده در فضای مجازی خودداری کنند تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود. به اطلاع عموم مردم شهرستان چابهار می‌رسانیم که از هرگونه خبر غیررسمی پرهیز کرده و اطلاعات معتبر را فقط از رسانه‌های رسمی دولت دریافت کنند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار به وضعیت فعالیتی بخش‌های اجرایی و امنیتی اشاره کرده و ادامه داد: تمامی بخش‌های اجرایی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط عمومی شهر عادی است. بازدیدها نشان می‌دهد روند زندگی روزمره مردم بدون اختلال در جریان است.

انتهای پیام/