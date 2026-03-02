خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار شهرستان مهران تکذیب کرد:

صحت نداشتن شایعه‌های فضای مجازی مبنی بر تخلیه مهران

کد خبر : 1757549
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان مهران شایعه‌های فضای مجازی در خصوص تخلیه این منطقه را تکذیب کرده و گفت: آرامش در این شهر مرزی حکم‌فرما است و خبر دستور تخلیه مهران صحت ندارد. خبری با محتوای دستور تخلیه شهر مهران در فضای مجازی منتشر شده است که به هیچ‌وجه صحت ندارد و مورد تأیید نیست.

به گزارش ایلنا، حیدر نعمتی افزود: مردم مهران به شایعه‌های مطرح شده مبنی بر تخلیه شهر توجه نکنند و این موضوع برای ایجاد جنگ روانی و القای ترس در میان مردم است. از همه مردم شهرستان مرزی مهران خواست که ضمن حفظ آرامش و خونسردی، اخبار را از خبرگزاری‌ها و مراجع رسمی پیگیری کنند.

وی به موضوع تردد در پایانه مرزی این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ترددهای زمینی این منطقه در آرامش بوده و امنیت کامل در پایانه مرزی جریان دارد. شهروندان در جریان باشند که هیچگونه مشکل خاصی در پایانه مرزی مهران وجود ندارد و ترددهای زمینی به صورت عادی ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

