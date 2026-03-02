به گزارش ایلنا، حیدر نعمتی افزود: مردم مهران به شایعه‌های مطرح شده مبنی بر تخلیه شهر توجه نکنند و این موضوع برای ایجاد جنگ روانی و القای ترس در میان مردم است. از همه مردم شهرستان مرزی مهران خواست که ضمن حفظ آرامش و خونسردی، اخبار را از خبرگزاری‌ها و مراجع رسمی پیگیری کنند.

وی به موضوع تردد در پایانه مرزی این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ترددهای زمینی این منطقه در آرامش بوده و امنیت کامل در پایانه مرزی جریان دارد. شهروندان در جریان باشند که هیچگونه مشکل خاصی در پایانه مرزی مهران وجود ندارد و ترددهای زمینی به صورت عادی ادامه دارد.

