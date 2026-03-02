فرماندار شهرستان مهران تکذیب کرد:
صحت نداشتن شایعههای فضای مجازی مبنی بر تخلیه مهران
فرماندار شهرستان مهران شایعههای فضای مجازی در خصوص تخلیه این منطقه را تکذیب کرده و گفت: آرامش در این شهر مرزی حکمفرما است و خبر دستور تخلیه مهران صحت ندارد. خبری با محتوای دستور تخلیه شهر مهران در فضای مجازی منتشر شده است که به هیچوجه صحت ندارد و مورد تأیید نیست.
به گزارش ایلنا، حیدر نعمتی افزود: مردم مهران به شایعههای مطرح شده مبنی بر تخلیه شهر توجه نکنند و این موضوع برای ایجاد جنگ روانی و القای ترس در میان مردم است. از همه مردم شهرستان مرزی مهران خواست که ضمن حفظ آرامش و خونسردی، اخبار را از خبرگزاریها و مراجع رسمی پیگیری کنند.
وی به موضوع تردد در پایانه مرزی این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ترددهای زمینی این منطقه در آرامش بوده و امنیت کامل در پایانه مرزی جریان دارد. شهروندان در جریان باشند که هیچگونه مشکل خاصی در پایانه مرزی مهران وجود ندارد و ترددهای زمینی به صورت عادی ادامه دارد.