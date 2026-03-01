مدیرعامل شرکت گاز کردستان خبر داد:
حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات گازرسانی شهر کامیاران
مدیرعامل شرکت گاز کردستان به هجوم آمریکا و اسرائیل به تأسیسات گازرسانی یکی از مناطق استان اشاره کرده و گفت: حمله ناجوانمردانه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به تأسیسات گازرسانی کامیاران، منجر به قطع گاز این شهر و تعدادی از روستاهای آن شد.
به گزارش ایلنا، احمد فعلهگری به تشریح جزئیات خبر این حادثه تروریستی پرداخته و در این خصوص افزود: نیروهای عملیاتی شرکت گاز در حال رفع اشکال و بر قراری جریان گاز هستند. تلاش میکنیم تا چند ساعت آینده گاز شهر کامیاران و روستاهایی که قطع شده، وصل شود.