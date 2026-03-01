فرمانده مرزبانی استان ایلام خبر داد:

شهادت 21 مرزبان هنگ مرزی مهران در پی حمله موشکی / 21 نفر دیگر مصدوم شدند

فرمانده مرزبانی استان ایلام گفت: امروز یکشنبه 10 اسفند ماه سال 1404 مقر هنگ مرزی مهران واقع در ابتدای پل زائر مورد حمله موشکی قرار گرفت و تعدادی از مرزبانان این هنگ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این حمله هوایی منجر به شهادت 21 مرزبان شامل 11 نیروی کادر و 10 سرباز شد.

به گزارش ایلنا، سردار علی ندرخانی افزود: پیکر 17 نفر از شهدا شناسایی شده است اما شناسایی پیکر 4 نفر دیگر از این شهیدان با توجه به شدت جراحت‌های وارده با آزمایش «DNA» باید شناسایی شود. از 17 شهید شناسایی شده 2 سرباز غیربومی و متعلق به شهرستان‌های مریوان و خرم‌آباد هستند.

وی به مصدوم شدن تعدادی از خانواده‌های هنگ مرزی مهران در پی حمله هوایی مذکور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حمله هوایی بخش‌هایی از ساختمان‌های سازمانی مسکونی متعلق به خانواده‌های هنگ مرزی نیز دچار آسیب جدی شدند که باعث زخمی شدن 21 نفر دیگر شد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام اظهار داشت: تشییع پیکر مطهر شهدای حملات صهیونیستی آمریکایی در استان فردا دوشنبه 11 اسفند ماه ساعت 9 صبح در ایلام برگزار می‌شود. مراسم تشییع پیکر شهدا فردا با حضور مردم قدرشناس استان از میدان شهدای شهر ایلام آغاز و تا میدان 22 بهمن ادامه دارد.

