احتمال وقوع سیل در مازندران

به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران روز یکشنبه با صدور هشدار جوی سطح نارنجی، زمان فعالیت این سامانه را از اواسط روز دوشنبه تا اواخر وقت روز سه‌شنبه و منطقه اثر آن را نیز ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات مرکزی و شرقی اعلام و پیش بینی کرد که آسمان استان در طی این مدت با باارش باران و برف، مه آلود، وزش باد به نسبت شدید، کولاک برف و کاهش دما همراه خواهد بود.

هواشناسی، کاهش دید، ریزش سنگ، لغزندگی و اختلال در تردد، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام و نسبت به وقوع آن در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در اخطاریه سطح نارنجی به شهروندان توصیه کرد علاوه بر خودداری از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی جوانب احتیاط را در نظر بگیرند و زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

هواشناسی در این اخطاریه جوی همچنین بر لزوم آمادگی راهداران برای برف‌روبی در محورهای کوهستانی تاکید کرد و از شهروندان نیز خواست علاوه بر مدیریت در مصرف انرژی و سایر اقدامات پیشگیرانه، نسبت به محکم کردن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان اقدام و از اسکان یافتن در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در طی این مدت خودداری کنند.

براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیـش‌یابـی هواشناسـی، وضعیت جوی امروز مازندران ابری گاهی با بارندگی، در ارتفاعات مه‌آلود با بارش پراکنده باران و برف، وزش باد و کاهش دما، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ابری به تناوب با بارندگی، در ارتفاعات مه‌آلودگاهی با بارش برف، وزش باد و کاهش تدریجی و محسوس دما و از اواخر وقت سه‌شنبه با کاهش ناپایداری و ابر پیش بینی شده است.

