خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت چهار نفر در حملات متجاوزانه آمریکا و صهیونیست‌ها به همدان

کد خبر : 1757470
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به نقاطی از استان همدان تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان اعلام کرد: در جریان حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به نقاطی از استان همدان تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند.

اسامی این شهیدان به شرح زیر است:

۱- شهید رسول محمدی (شهرستان همدان)

۲- شهید محمدجواد محمدی (شهرستان همدان)

۳- شهید خلیل کولیوند (شهرستان تویسرکان)

۴- شهید مهدی پیری (شهرستان بهار)

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل