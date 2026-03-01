شهادت چهار نفر در حملات متجاوزانه آمریکا و صهیونیستها به همدان
به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان اعلام کرد: در جریان حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به نقاطی از استان همدان تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند.
اسامی این شهیدان به شرح زیر است:
۱- شهید رسول محمدی (شهرستان همدان)
۲- شهید محمدجواد محمدی (شهرستان همدان)
۳- شهید خلیل کولیوند (شهرستان تویسرکان)
۴- شهید مهدی پیری (شهرستان بهار)