به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان اعلام کرد: در جریان حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به نقاطی از استان همدان تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند.

اسامی این شهیدان به شرح زیر است:

۱- شهید رسول محمدی (شهرستان همدان)

۲- شهید محمدجواد محمدی (شهرستان همدان)

۳- شهید خلیل کولیوند (شهرستان تویسرکان)

۴- شهید مهدی پیری (شهرستان بهار)

