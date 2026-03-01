پیام مشترک نماینده ولیفقیه و استاندار کرمان:
رهبر انقلاب منادی حقخواهی مستضعفین و خوفِ مستکبرین بود
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمان با صدور پیامی مشترک شهادت سرافرازانه و جانگداز مرجع عظیمالشأن اسلام و رهبر عالیقدر انقلاب، ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) را تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، در متن پیام مشترک حجتالاسلام حسن علیدادی سلیمانی و محمدعلی طالبی به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی چنین آمده است: بسمالله الرحمن الرحیم؛ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.
شهادت سرافرازانه رهبر آزادگان و مجاهدان جهان، یاور مستضعفان و پناه مظلومان، پیشقراول امت اسلامی، حضرت امام خامنهای رضوانالله تعالی علیه را به پیشگاه حضرت بقیّةالله و به روح مطهّر ایشان که شهادت آرزوی دیرینهشان بود، تبریک و به ملّت ایران، مراجع عظام و مردم استان کرمان تسلیت عرض مینماییم.
در بخش دیگری از پیامی که از سوی نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمان صادر شده آمده است: شهادت جانسوز پیشوای ملت ایران غمی ستبر و داغی عظیم بر سینهی ما نشانده است؛ در سوگ رهبر عظیمالشأنی نشستهایم که صدایش، منادی حقخواهی مستضعفین و خوفِ مستکبرین بود.
در بخش دیگری از پیام حجتالاسلام علیدادی سلیمانی و طالبی عنوان شده است: تردیدی در وعده تخلفناپذیر الهی نداریم که پیروزی نهایی با مؤمنان است. دولت خبیث آمریکا و رژیم صهیونی بدانند این ملت میلیونها عاشق شهادت دارد و راه نورانی و سیره امام خامنهای عزیز متوقف نخواهد شد.
در بخش دیگری از پیام امام جمعه و استاندار کرمان آمده است: راه سترگ ایثار و شهادت توسط فرزندان سلحشور این مرزوبوم برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران پویاتر، قدرتمندتر و استوارتر از قبل ادامه دارد و مجازات سختی در انتظار پدیدآورندگان این جنایت نابخشودنی خواهد بود.