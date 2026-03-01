English العربیه
پیام نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان:

شهادت رهبر انقلاب به دست شقی‌ترین خلق این دوران رقم خورد

نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان با صدور پیامی به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای با اشاره به لزوم ادامه دادن راه رهبر فقید جمهوری اسلامی، گفت: مردم با بصیرت و مقاومت خود دشمنان را به خاک خواهند نشاند.

به گزارش ایلنا، در پیام آیت‌الله مصطفی محامی آمده است: محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله فرجه الشریف)، امت اسلامی و به ویژه مردم سیستان و بلوچستان، شهادت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. آن رهبر بزرگ به آرزوی خود، یعنی شهادت در راه خدا، رسید و مزد یک عمر مجاهدتش را با شهادت از خداوند تبارک و تعالی گرفت. شهادتی که به دست شقی‌ترین خلق در این دوران، یعنی استکبار جهانی آمریکا و رژیم غاصب و جلاد اسرائیل، رقم خورد.

در بخش دیگری از پیام نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان عنوان شده است: ایشان یک عمر با سعادت زندگی کرد و با شهادت به سعادت دنیا و آخرت رسید. مهم این است که ما و مردم کشور ایران راه ایشان را ادامه دهیم و با حضور در عرصه‌های اجتماعی، شرکت در مراسم عزاداری ایشان و هماهنگی کامل با همه مسئولان اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی، دلدادگی خود را به آن رهبر فقید و بزرگ نشان دهیم و به جهانیان اعلام کنیم که راه ایشان پر رهرو خواهد بود.

آیت‌الله محامی در بخش دیگری از پیام خود به مناسب شهادت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجا خواهد بود و با شهامت، بصیرت و انقلابی‌گری خود نشان خواهیم داد که همان‌طور که در طول تاریخ از ایران اسلامی دفاع کردند، در 8 سال دفاع مقدس سرافرازانه ایستادگی کرده و و مقاومت کردند و پیروز شدند، اکنون نیز مقاومت خواهند کرد، سرافراز خواهند بود و دشمن را به خاک خواهند مالید، ان‌شاءالله.

همچنین در بخش دیگری از پیام نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان آمده است: همان‌طور که رهبر شهید انقلاب به دشمنان گفت که «پشیمان خواهید شد»، ان‌شاءالله نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی با اقتدار کامل ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کنند و آنها را پشیمان سازند. با کمال تأسف و تأثر در پی حمله سبعانه دولت جنایت‌پیشه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی اسوه ایمان و جهاد و مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به فیض بزرگ شهادت رسیدند.

در این پیام عنوان شده است: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله صبح روز شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. خلف صالح روح خدا که در بیش از 37 سال رهبری داهیانه پیشتازی و پرچمداری واقعی جبهه اسلام را عهده‌دار شد و با شجاعت مثال‌زدنی و ایمان راسخ خود فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات مبارک و تاریخ‌ساز خود در برابر کفر و طاغوت و استکبار راهبری امت اسلامی را عهده‌دار بود.

اخبار مرتبط
