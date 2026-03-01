به گزارش ایلنا، در متن پیام مشترک صادر شده از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی حسینی و محسن صادقی به مناسبت شهادت رولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، عنوان شده است: در ماه صیام و در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت و همبستگی ایران اسلامی در مقابل ائتلافی از وحشی‌ترین رژیم‌های تاریخ جهان بعد از اسلام، روح بلند و آسمانی خلف صالح روح‌الله، امام وعده‌های صادق، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب، حافظ میراث امام راحل (قدس سره) حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) به ملکوت اعلی پیوست.

همچنین در بخش دیگری از این پیام آمده است: این خبر چون آواری بر دل ملت ایران، فرود آمد و کام هر ایرانی را که دل در گرو شکوه و عظمت این کشور عزیز و بزرگ داشت تلخ کرد. ایشان شخصیت استوار، نماد کاملی از ایثار، شجاعت، تدبیر، درایت، توکل و تقوا بودند که در میان سلسله رهبران جهان جامعیت بی‌بدیلی داشتند. مقام معظم رهبری مبتکر و پایه‌گذار فصل نوینی از حکمرانی‌اند که صلابت، قاطعیت، شجاعت، مدیریت هوشمندانه، اندیشه عالمانه، راهبرد محور و باور به جوانان و خواهان عظمت ایران اسلامی، بخشی از شاخصه‌های آن را تشکیل می‌داد.

در بخش دیگری از پیام نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان عنوان شده است: ائتلاف شوم آمریکا و صهیونیسم بر این تصورند که با شهادت نماد عدالت و استقامت، باورمندان به اسلام ناب محمدی (ص) بی پناه شده و نظام مردم سالاری دینی از هم فرو خواهد پاشید و امپراطوری رسانه‌ای غرب ناجوانمردانه در قبال این نسل‌کشی سکوت اختیار کردند، فارغ از اینکه پناه جاودانه ایران، امام غایب و مقتدری است که منتقم خون این عزیزان و همه 75 هزار شهید زن و کودک و مردم مظلوم غزه خواهد بود که به دست این ائتلاف سلاخی شدند و به شهادت رسیدند.

همچنین در بخش دیگری از پیام مشترک حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی حسینی و محسن صادقی آمده است: اینجانبان شهادت این بزرگ عزیز، ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای را به حضرت صاحب‌العصر (ارواحنا فداه)، خانواده و عزیزان مکرم ایشان، مراجع عظام تقلید، رئیس‌جمهور، رؤسای قوای مقننه، قضائیه و ملت شریف ایران اسلامی و همچنین مردم قدرشناس استان زنجان تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای معظم‌له علو درجات و برای بازماندگان و مردم ایران عزیز صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت می‌نماییم.

در این پیام آورده شده است: در پاسخ به تحرکات این ائتلاف شوم از عموم مردم استان زنجان، تشکل‌ها، احزاب سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی، نخبگان و هیئت‌های مذهبی و فرهیختگان که با اطلاع از خبر شهادت حضرت آیت‌اله خامنه‌ای به صورت خود جوش از پاسی از سحر تا ساعت‌ها در خیابان‌های استان حضور یافته و کماکان در صحنه حاضرند، تقدیر و تشکر نموده و از همه کسانی که دل در گرو ایران قوی و مقابله با هرگونه تهاجم خارجی به وطن دارند، دعوت می‌نماییم تا در مراسمی که متعاقباً خواهد شد، فعالانه شرکت نموده و با آرمان‌های قائد شهید، تجدید عهد نمایند.

