نماینده ولی فقیه در گلستان در پیامی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفتند
نماینده ولی فقیه درگلستان در پیامی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای «ره» را به محضر بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) و عموم مسلمانان تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا از گلستان، متن پیام نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
مصیبت بزرگ و جانکاه شهادت رهبر عزیز و معظم انقلاب و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ره) توسط خبیث ترین جنایتکاران عالم در ماه مبارک رمضان، دل تمامی آزادی خواهان و حق پویان جهان به خصوص مسلمانان و شیعیان و ملت شریف ایران را مالامال از اندوه و حیرت کرد.
آن رهبر شهید در طول حیات مبارک خویش، همواره در حال فداکاری و جهاد علمی و انقلابی و خدمتگزاری به اسلام و مردم بود و با اقتدا به پیشوایش امام خمینی (ره) در دوران پرافتخار و پر فراز و نشیب سی و هفت ساله رهبری امت، با درایتی مثال زدنی، اراده ای خلل ناپذیر، شجاعتی شگفت آور ،ایمانی مستحکم و کوششی خستگی ناپذیر ضمن هدایت داهیانه، عزت مندانه و آبرومندانه نظام اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه های دشمنان، ذره ای از آرمان های اسلام و انقلاب کوتاه نیامد و در نهایت با کمال عزت و سربلندی عاشقانه جان خویش را در راه این آرمان ها فدا نمود و به مقتدایش خمینی کبیر و شهیدان اسلام و انقلاب پیوست.
بی تردید ملت قدر شناس ایران و مسلمانان غیور جهان ضمن پاس داشتن رهنمود ها و آموزه های گرانسنگ آن رهبر فرزانه، دین شناس و زمان شناس، بدون ذره ای تردید و سستی و با عزمی راسخ تر، در مسیر پرافتخار او قدم خواهند گذاشت و انتقام خون پربرکت وی را خواهند گرفت.
اینجانب در این شرایط خطیر ضمن آرزوی توفیق برای مسئولین کشور و فرماندهان نظامی در جهت دفع بیش از پیش تجاوز وحشیانه دشمن خونخوار آمریکایی و صهیونی و دعوت ملت شریف ایران به اتحاد و همدلی و حمایت و پشتیبانی از تصمیمات مدیریت کشور، این مصیبت دردآور را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، ملت شریف ایران، مسلمانان و شیعیان جهان، مراجع معظم تقلید، حوزه های علمیه و بیت شریف آن پیشوای عزیز تسلیت می گویم و از خدای بزرگ می خواهم که صبر، آرامش، نصرت و توفیق را نصیب ملت ایران بفرماید.
امید آنکه خدای متعال با رحمت بیکرانش این مصیبت بزرگ را جبران نموده، دل ها را تسلی دهد و دستان آغشته به خون بی گناهان و کودکان که از آستین سفّاک ترین دشمنان اسلام و ایران بیرون آمده است را قطع کند.
وَ سَلَٰامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیࣰّا سید کاظم نورمفیدی