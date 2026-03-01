به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر و لزوم خدمات‌رسانی شایسته به حجم میلیونی هموطنانی که به استان مازندران عزیمت نموده‌اند، تمهیدات ویژه‌ای برای حضور کارکنان و ارائه خدمات در سطح استان اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، حضور کلیه کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر استان در محل کار الزامی است. همچنین دستگاه‌های عملیاتی، امدادی و خدمات‌رسان موظف شده‌اند با ۱۰۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی خود به ارائه خدمت بپردازند تا روند میزبانی از هموطنان با خللی مواجه نشود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که کلیه بانک‌های استان با ۵۰ درصد ظرفیت شعب خود فعال خواهند بود. همچنین در راستای مصوبه هیأت دولت، کلیه مدارس و کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها در سطح استان تعطیل است.

در خصوص چگونگی حضور پرسنل در سایر دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌گیری بر عهده بالاترین مقام استانی هر دستگاه گذاشته شده است تا متناسب با نیاز مراجعان و ضرورت‌های موجود اقدام نمایند.

مسئولان استانی ضمن تسلیت مجدد این ضایعه بزرگ، بر آمادگی کامل تمامی نهادها برای مدیریت شرایط کنونی تأکید کرده‌اند.

