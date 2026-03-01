به دلیل شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای:
پیام مشترک نماینده ولیفقیه و استاندار ایلام در پی شهادت رهبر انقلاب
به مناسبت عروج ملکوتی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، نماینده ولیفقیه در استان و استاندار ایلام پیام مشترکی به این شرح صادر کردند. متن پیام حجتالاسلام و المسلمین اللهنور کریمی تبار و احمد کرمی به این شرح است:
به گزارش ایلنا، بسمالله الرحمن الرحیم؛ ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیلالله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
عروج ملکوتی و شهادت مجاهدانه عالم ربانی، سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و نائب بر حق حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، حضرت امام خامنهای رضوانالله تعالی علیه، در ماه مبارک رمضان را به پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه، امت اسلام، مراجع و علمای عظام و ملت بزرگ ایران اسلامی تبربک و تسلیت عرض مینمائیم.
امروز ملت بزرگ ایران و ملتهای آزاده جهان رهبر عظیمالشأنی را از دست دادهاند و در سوگ او نشستهاند که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر متکبران و جهاد فی سبیلالله، یگانه عصر خویش بود.
شهادت به دست شقیترین تروریستها و جلادان بشریت و انسانیت، نشانهای از حقانیت این رهبر عظیمالشأن و قبولی خدمات خالصانه ایشان است.
شهادت در راه اسلام و ایران بزرگ نشانه یک پیروزی و نزدیک شدن به هدف است؛ لکن با شهادت این سید خوب خدا راه و سیره ایشان متوقف نخواهد شد بلکه با قدرت و شکوه ادامه خواهد یافت.
واضح است که این شهادت ملت ما را در استمرار راه نورانی آن رهبر و مرجع عالیقدر مصممتر خواهد کرد.
ضمن محکومیت شدید این اقدام مجرمانه و تروریستی دولتهای خبیث آمریکا و رژیم صهیونی، که نقض موازین آشکار دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی میباشد؛ اعلام میدارد دست انتقام ملت بزرگ ایران برای مجازات سخت، قاطع و پشیمان کننده قاتلان امام امت گریبان آنان را رها نخواهد کرد.
خداوند متعال این روح مجاهد بزرگ و فرزند پاک حضرت زهرا سلاماللهعلیها را چون مقتدایش امیر مؤمنان علی علیهالسلام در ماه مبارک رمضان پذیرفت و به فیض شهادت نائل ساخت.
در پایان دعوت میکنیم که همه اقشار جامعه با حضور پرشور و حماسی خود در صحنه های دفاع ملی، جلوه های انسجام و وحدت ملی خود را به رخ جهانیان و دشمنان خبیث و تروریست این ملت بکشانند.
مردم ایلام در اولین دقایق صبح امروز یکشنبه (10 اسفند) در پی جنایت آمریکایی صهیونی در به شهادت رساندن حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در میدان 22 بهمن این شهر تجمع کردند.