استاندار خوزستان: دشمنان پاسخ سختی خواهند گرفت

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده یکشنبه بیان کرد: شهادت مقتدای حکیم و فرمانده شجاع و بزرگ امت اسلامی، حضرت آیت‌ الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) در تهاجم ددمنشانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت‌کار و رژیم سفاک صهیونیستی قلب همه آزادگان جهان، مسلمانان و مردم شریف ایران اسلامی را به درد آورد.

وی گفت: نام امام خامنه‌ای رمز اعتلای امت اسلام و مکتب و اندیشه او سرمشق آزادگان و آزاداندیشان است، در مدرسه خامنه ای نام آوران بزرگی رشد و تربیت یافتند که هر کدام مشعل فروزانی در راه هدایت و طلایه داری امت قرار دارند، آفتاب حقیقت خامنه‌ای همواره درخشان و نورافشانی خواهد کرد بدون تردید شهادت رهبری نستوه، مجاهد و سترگ انقلاب اسلامی واقعه‌ای سهمگین و غیرقابل جبران است.

موالی‌زاده ادامه داد: با این وجود مردم استوار ایران با تاسی از سیر و سلوک آن پیر فرزانه و در سایه اتحاد و همبستگی ملی از این گردنه سخت به سلامت عبور خواهد کرد و مسیر عزت و پیشرفت و سربلندی را با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه حاکمان فاسد آمریکا و رژیم صهیونسیتی با عبور از همه خطوط قرمز و قوانین بین‌المللی مرتکب این اقدام ددمنشانه شدند افزود: دشمنان بدانند که اقدام بزدلانه آنان پاسخ سختی را درپی خواهد داشت.

وی این مصیبت عظیم و جانکاه را به پیشگاه حضرت صاحب‌الزمان (عج)، مراجع معظم تقلید، علمای ایران و جهان تشیع و اسلام و آحاد مردم رشید ایران اسلامی خاصه مردم مقاوم خوزستان تسلیت گفت.

