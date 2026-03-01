در پی شهادت رهبر معظم انقلاب؛
استاندار خوزستان: دشمنان پاسخ سختی خواهند گرفت
استاندار خوزستان با بیان اینکه امام خامنهای با اندیشه ژرف و افق نگاه بلند، پایه گذار تمدن نوین دینی در گام دوم انقلاب و طراح دکترین مقاومت در جهان است، گفت: ایشان توانست ظرفیت و توان دنیای اسلام را در راستای تحقق عدالت و شکست هیمنه استکبار جهانی و نفی ظلم و سلطه زراندوزان و زورگویان، بسیج و به نمایش بگذارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده یکشنبه بیان کرد: شهادت مقتدای حکیم و فرمانده شجاع و بزرگ امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس سره) در تهاجم ددمنشانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی قلب همه آزادگان جهان، مسلمانان و مردم شریف ایران اسلامی را به درد آورد.
وی گفت: نام امام خامنهای رمز اعتلای امت اسلام و مکتب و اندیشه او سرمشق آزادگان و آزاداندیشان است، در مدرسه خامنه ای نام آوران بزرگی رشد و تربیت یافتند که هر کدام مشعل فروزانی در راه هدایت و طلایه داری امت قرار دارند، آفتاب حقیقت خامنهای همواره درخشان و نورافشانی خواهد کرد بدون تردید شهادت رهبری نستوه، مجاهد و سترگ انقلاب اسلامی واقعهای سهمگین و غیرقابل جبران است.
موالیزاده ادامه داد: با این وجود مردم استوار ایران با تاسی از سیر و سلوک آن پیر فرزانه و در سایه اتحاد و همبستگی ملی از این گردنه سخت به سلامت عبور خواهد کرد و مسیر عزت و پیشرفت و سربلندی را با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه حاکمان فاسد آمریکا و رژیم صهیونسیتی با عبور از همه خطوط قرمز و قوانین بینالمللی مرتکب این اقدام ددمنشانه شدند افزود: دشمنان بدانند که اقدام بزدلانه آنان پاسخ سختی را درپی خواهد داشت.
وی این مصیبت عظیم و جانکاه را به پیشگاه حضرت صاحبالزمان (عج)، مراجع معظم تقلید، علمای ایران و جهان تشیع و اسلام و آحاد مردم رشید ایران اسلامی خاصه مردم مقاوم خوزستان تسلیت گفت.