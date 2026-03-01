طنین فریاد خونخواهی در قلب مازندران/ وداع جانسوز مردم ساری با علمدار انقلاب
در پی جنایت هولناک و حملات هوایی تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی که منجر به شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدسسره) و جمعی از هموطنان عزیز گشت، شهر ساری امروز شاهد خروش یکپارچه و خودجوش مردمی بود که با چشمانی اشکبار و مشتهای گرهکرده، انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مردم ولایتمدار و روزهدار مرکز استان مازندران، همگام با سراسر کشور، در حرکتی خودجوش و انقلابی به خیابانها آمدند تا خشم و پشیمانی پشیمانکننده خود را نسبت به جنایات اخیر دشمنان قسمخورده اسلام نشان دهند.
عزاداران ساروی با بغضی در گلو و سردادن شعارهای کوبندهای همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «تا خون در رگ ماست، خامنهای رهبر ماست»، مسیر میدان تاریخی شهدا و خیابان ۱۸ دی را به سمت میدان ساعت و آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) طی کردند.
این راهپیمایی باشکوه که نشان از پیوند ناگسستنی ملت با ولایت دارد، در میان ناله و لرزه دستان مردان و زنانی برگزار شد که با فریاد «ایرانی نمیمیرد، ذلت نمیپذیرد»، بر ادامه راه پرفروغ رهبر فقید خود تاکید کردند.