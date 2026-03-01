عزاداری و راهپیمایی هزاران نفری مردم تبریز در پی شهادت مقام معظم رهبری

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی نظری، کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی صبح یکشنبه ۱۰ اسفند در این عزاداری با بیان اینکه اگر این اشک ریختن ها همراه با حماسه نباشد، عزا است، گفت: شهادت مقام معظم رهبری ما را باید به افق های نظام جمهوری اسلامی امیدوار کند.

وی تصریح کرد: ما امام زمان(عج) و خدای خود را از دست نداده‌ایم‌ و امام خود را داریم و باید ایمان داشته باشیم.

وی به انتقام سخت از دشمن صهیونیستی و آمریکایی تاکید کرد و گفت: شهادت مقام معظم رهبری نباید مارا تضعیف کند و با شور بیشتر باید در سطح شهر، مساجد و حسینیه ها حضور پیدا کنید.

