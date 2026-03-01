عزاداری و راهپیمایی هزاران نفری مردم تبریز در پی شهادت مقام معظم رهبری
هزاران نفر از مردم داغدار تبریز همزمان با سراسر کشور در پی شهادت جانسوز مقام معظم رهبری به صورت خودجوش از مقابل مصلای اعظم امام خمینی(ره) تا میدان شهید بهشتی تبریز راهپیمایی و عزاداری کردند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی نظری، کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی صبح یکشنبه ۱۰ اسفند در این عزاداری با بیان اینکه اگر این اشک ریختن ها همراه با حماسه نباشد، عزا است، گفت: شهادت مقام معظم رهبری ما را باید به افق های نظام جمهوری اسلامی امیدوار کند.
وی تصریح کرد: ما امام زمان(عج) و خدای خود را از دست ندادهایم و امام خود را داریم و باید ایمان داشته باشیم.
وی به انتقام سخت از دشمن صهیونیستی و آمریکایی تاکید کرد و گفت: شهادت مقام معظم رهبری نباید مارا تضعیف کند و با شور بیشتر باید در سطح شهر، مساجد و حسینیه ها حضور پیدا کنید.