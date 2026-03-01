به گزارش ایلنا از یزد، محمدرضا بابایی صبح امروز در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام خامنه‌ای‌(ره)، اظهار کرد: در ماه صیام و قیام، روح بلند و آسمانی خلف صالح روح الله (س)؛ امام وعده های صادق، ولی فقیه زمان و رهبر حکیم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره الشریف) به ملکوت اعلی پیوست و این خبر چون آواری بر دل ملت ایران، فرو آمد و کام امت اسلامی را تلخ کرد.

وی افزود: این واقعه اگرچه برای آن سلاله پاک حضرت زهرا سلام الله علیها، فوز عظیم و فیض عظمایی است که همواره آرزوی آن را داشتند اما برای ما مصیبت بزرگ و برای اسلام ثلمه ای است که جبرانی برایش نمی توان جست.

استاندار گفت: آن شخصیت عظیم، اسوه کامل جانبازی، شجاعت، تدبیر، درایت، توکل و تقوا بودند که در میان سلسله زعمای جهان اسلام در دوران غیبت، از نظر جامعیت، بدیلی نداشتند. امام شهید ما، مبتکر فصل نوینی از حکمرانی بودند که صلابت، قاطعیت، شجاعت، مدیریت هوشمندانه، اندیشه عالمانه، راهبردمحوری، باور به جوانان و تکیه بر توان داخلی، بخشی از شاخصه های آن را تشکیل می‌داد.

وی افزود: مرگ بر آمریکای جنایتکار و صهیونیزم کودک کش که خیال کردند با شهادت زعیم بزرگ جهان تشیع، باورمندان به اسلام ناب محمدی(ص) بی پناه می‌شوند؛ پناه این امت، امام غایب و مقتدری است که تدبیر عالم به ایشان سپرده شده است و ما مفتخر به هم روزگاری و انتظار حضرتش هستیم.

بابایی در پایان این مصیبت بزرگ و سوگ جانسوز را به ولی کامل حضرت صاحب العصر (ارواحنافداه)، مراجع معظم تقلید، رئیس محترم جمهور، ملت شریف ایران اسلامی و عموم آزادگان جهان تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: از عموم مردم شریف دارالعباده یزد دعوت می‌کنم تا در مراسم‌هایی که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، شرکت و با آرمان‌های قائد شهید، تجدید عهد نمایند.