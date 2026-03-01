حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز دفاعی و نظامی استان بوشهر

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: شورای تأمین استان و ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش کامل قرار دارند و دستگاه‌های اجرایی با ظرفیت کامل در حال خدمت‌رسانی هستند. اطمینان می‌دهیم خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال نمی‌شود و هیچ نگرانی در خصوص تأمین کالا و سوخت وجود ندارد.

وی بر شجاعت و همدلی مردم کشور ایران تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: مردم غیور ایران تجربه‌های ارزشمندی در دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه دارند. همانگونه که از آن دوران عبور کردیم، با امید به خدا و در کنار هم بودن، از این شرایط نیز عزتمندانه و سربلند بیرون خواهیم آمد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر بر ضرورت پیگیری اخبار و اطلاعات از مبادی رسمی خبر و اطلاع‌رسانی تأکید کرده و در این رابطه اظهار داشت: شهروندان به شایعات موجود در شرایط فعلی جنگی توجه نداشته باشند و اخبار معتبر را فقط از صداوسیما و خبرگزاری‌های رسمی پیگیری کنند.

