مدیر بازرسی یزد:
هیچ مشکلی در تامین کالای اساسی وجود ندارد
مدیر بازرسی یزد گفت: ۰کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایلنا از یزد، زارع اظهار کرد: طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز هر ساله انجام میشود و امسال هم از ۲۵ بهمن شروع شده و تا پایان تعطیلات نوروزی تا ۱۴ فروردین طی دو مرحله ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ۶ اکیپ در سطح شهر به بازدید از سطح شهر پرداخته و قیمت و کیفیت کالاها را مورد بررسی قرار میدهد.
فرماندار یزد هم از وجود ۴۵ مجموعه یا واحد سکوی تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: اگر واحدها مولفههای تعریف شده را داشته باشند، فعالیت آنان تمدید و در غیر اینصورت حذف میشود.
محمدرضا آقایی ادامه داد: سعی ما بر این است که این فروشگاهها را بیشتر در مناطق کمتربرخوردار مستقر کنیم.