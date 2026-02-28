اداره‌کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه 10 اسفند ماه

اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به تعطیلی مدارس استان در روز پیش رو اشاره داشته و اعلام کرد: تمامی مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی فردا یکشنبه 10 اسفند ماه 1404 تعطیل شدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صادر شده از سوی این اداره‌کل آمده است که هرگونه تغییر در نحوه فعالیت مدارس استان مرکزی، فقط از طریق مبادی و کانال‌های رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش این استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی در اطلاعیه خود عنوان کرده است که امروز شنبه 9 اسفند ماه نیز در پی تهاجم رژیم صهیونسیتی آمریکایی به خاک کشور ایران، مدارس استان مرکزی در نوبت عصر تعطیل شدنه بودند.

