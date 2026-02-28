تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه 10 اسفند ماه

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صادر شده از سوی این اداره‌کل آمده است که هرگونه تغییر در نحوه فعالیت مدارس استان مرکزی، فقط از طریق مبادی و کانال‌های رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش این استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی در اطلاعیه خود عنوان کرده است که امروز شنبه 9 اسفند ماه نیز در پی تهاجم رژیم صهیونسیتی آمریکایی به خاک کشور ایران، مدارس استان مرکزی در نوبت عصر تعطیل شدنه بودند.

