شهادت سه نیروی ناحیه مقامت بسیج شاهیندژ

به گزارش ایلنا, در اطلاعیه روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج شاهین‌دژ آمده است، صبح امروز به دنبال تعرض وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ستاد ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین‌دژ سه نفر از پرسنل مستقر در این رده به نام‌های «سلیم امامی» و «امید حسن پور» و «اسلام تمجید» به مقام شهادت نائل آمدند.

تشییع پیکر فردا ساعت ۱۰ صبح از مقابل دادگستری شهرستان به سمت میدان امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.

