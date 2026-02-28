خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت سه نیروی ناحیه مقامت بسیج شاهیندژ

کد خبر : 1757137
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین‌دژ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امروز به دنبال تعرض وحشیانه اسراییل و آمریکا سه نیروی بسیج این شهرستان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا, در اطلاعیه روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج شاهین‌دژ آمده است، صبح امروز به دنبال تعرض وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ستاد ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین‌دژ سه نفر از پرسنل مستقر در این رده به نام‌های «سلیم امامی» و «امید حسن پور» و «اسلام تمجید» به مقام شهادت نائل آمدند.

تشییع پیکر فردا ساعت ۱۰ صبح از مقابل دادگستری شهرستان به سمت میدان امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

