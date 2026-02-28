خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توسعه منابع استانداری مازندران خبر داد:

فعالیت ادارات و بانک‌ها به صورت عادی جریان دارد/ چگونگی تعداد حضور پرسنل به عهده مدیر دستگاه است

کد خبر : 1757133
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه منابع استانداری مازندران، با بیان اینکه به دنبال شرایط موجود کشور و مصوبه شورای امنیت ملی، تمامی مدارس و دانشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند، از ادامه فعالیت عادی بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات به مردم خبر داد.

به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت ادارات دولتی در مازندران برقرار خواهد بود، اما چگونگی حضور و میزان حضور پرسنل به صلاحدید و تصمیم مدیران هر دستگاه محول شده است. با این حال، قاسمی طوسی تأکید کرد که حضور کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به صورت صد در صد الزامی است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به احتمال حضور مسافران در استان، بر لزوم برقراری فعالیت ادارات تأکید کرد و افزود: تصمیم‌گیری برای حضور یا عدم حضور پرسنل در ادارات بر عهده شخص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود.

وی همچنین از مردم استان خواست تا با حفظ آرامش و خونسردی خود، از نگرانی‌های بی‌مورد و ذخیره‌سازی اقلام مصرفی خودداری کنند. قاسمی طوسی اطمینان داد که هیچ‌گونه مشکلی در تأمین نیازهای روزانه مردم وجود ندارد و شهروندان می‌توانند مایحتاج خود را مانند روزهای عادی تامین نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل