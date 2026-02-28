به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت ادارات دولتی در مازندران برقرار خواهد بود، اما چگونگی حضور و میزان حضور پرسنل به صلاحدید و تصمیم مدیران هر دستگاه محول شده است. با این حال، قاسمی طوسی تأکید کرد که حضور کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به صورت صد در صد الزامی است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به احتمال حضور مسافران در استان، بر لزوم برقراری فعالیت ادارات تأکید کرد و افزود: تصمیم‌گیری برای حضور یا عدم حضور پرسنل در ادارات بر عهده شخص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود.

وی همچنین از مردم استان خواست تا با حفظ آرامش و خونسردی خود، از نگرانی‌های بی‌مورد و ذخیره‌سازی اقلام مصرفی خودداری کنند. قاسمی طوسی اطمینان داد که هیچ‌گونه مشکلی در تأمین نیازهای روزانه مردم وجود ندارد و شهروندان می‌توانند مایحتاج خود را مانند روزهای عادی تامین نمایند.

