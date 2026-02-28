رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست حارجی مجلس:
به مردم اطمینان میدهیم، پاسخ کوبنده قطعی است/منتظر اعلام نتایج جلسات فوقالعاده پس از حملات متجاوزانه
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن محکومیت شدید حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، از آمادگی کامل نیروهای مسلح و هوشیاری ملت خبر داد.
به گزارش ایلنا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر هوشیاری نیروهای مسلح و ملت ایران، از برگزاری قریبالوقوع جلسات فوقالعاده این کمیسیون جهت بررسی دقیق حملات اخیر خبر داد و اعلام کرد نتایج آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
او ضمن اشاره به آغاز حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، این اقدامات را ناشی از رویکرد خبیثانه دشمنان دانست که تلاش کردند مراکز فاقد نقش نظامی را هدف قرار دهند.
عزیزی همچنین اشاره کرد: این شرارتها در حالی صورت گرفت که آمریکاییها در مسیر مذاکرات، رویکردی مبتنی بر جنایت را در پیش گرفتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با خطاب قرار دادن مردم، حفظ آرامش، اعتماد کامل به نیروهای نظامی و پرهیز از مراجعه به مناطق آسیبدیده را خواستار شد و تأکید کرد: دشمن قطعاً با پاسخ کوبنده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
او همچنین از مردم خواست برای خنثیسازی توطئههای رسانهای دشمن، اخبار را صرفاً از طریق مراجع رسمی و صداوسیما دنبال کنند.
عزیزی در پیامی مستقیم به سران متجاوز آمریکا و صهیونیستها، هشدار داد که وارد مسیر بازگشتی نشدهاند و ملت شجاع و نیروهای مسلح، همانند گذشته، با قاطعیت به پاسخهای خود ادامه خواهند داد.