به گزارش ایلنا، اسماعیل دهستانی افزود: با توجه به تمهیداتی که مجموعه‌های نظامی داشتند، این حملات خسارات جزئی داشته است و تلفاتی جانی تا این لحظه نداشته است. فرزندان ایران و نیروهای نظامی و امنیتی مقتدرانه پای کار ایستاده‌اند و پاسخ کوبنده و محکمی به رژیم صهیونیستی داده و خواهند داد.

وی به فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های استان یزد اشاره کرده و ادامه داد: در پی تجاوز هوایی آمریکایی و رژیم صهیونیستی، فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه‌های فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد به آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان استان اشاره کرده و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان این استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین در تأمین و توزیع سوخت و کالاهای اساسی در سطح استان یزد مشکلی خاصی وجود ندارد.

دهستانی بر ضرورت پیگیری اخبار و اطلاعات از مراجع و رسانه‌های رسمی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: مردم به شایعات توجه نکنند و اخبار موثق را از رسانه‌های رسمی و ملی پیگیری کنند و با آرامش کامل به زندگی روزمره خود ادامه بدهند. رسانه‌ها در ارتقاء آرامش جامعه نقش محوری دارند.

