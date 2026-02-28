به گزارش ایلنا، در اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی استانداری قم صادر شده، آمده است که تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان قم در تمامی مقاطع تحصیلی، از تاریخ 9 اسفند 1404 تا اطلاع ثانوی، به صورت غیرحضوری برگزاری می‌شود و آموزش‌ها در فضای مجازی برقرار خواهد بود.

همچنین در این اطلاعیه در خصوص نحوه فعالیت ادارات عنوان شده است که از تاریخ 9 اسفند 1404 سال جاری تا اطلاع ثانوی مرخصی تمامی مدیران استان قم لغو اعلام می‌گردد و تمامی ادارات این استان نیز باید با حداقل 50 درصد ظرفیت به فعالیت خود و خدمت‌رسانی به مردم ادامه دهند.

در این اطلاعیه آمده است که تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل اورژانس، شرکت‌های گاز، برق، آب و فاضلاب، مخابرات، شرکت ملی نفت، سازمان‌های خدمت‌رسان شهرداری از جمله آتش‌نشانی و ...، به صورت کامل فعالیت خواهند داشت. بانک‌ها نیز همانند سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

