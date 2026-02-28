مدیرکل محیط زیست یزد خبر داد:
تشدید نظارت بر واحدهای صنعتی با بازدیدهای سرزده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از اجرای برنامههای هدفمند نظارت و پایش واحدهای صنعتی در شهرستان یزد خبر داد.
حسن اکبری، مدیرکل محیطزیست استان یزد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از یزد، با اشاره به انجام بازدیدهای سرزده از چند واحد صنعتی در سطح شهرستان یزد اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای نظارتی و ارتقای دقت در پایشهای زیستمحیطی، تیم مشترکی از کارشناسان اداره آزمایشگاه و پایش محیط زیست و اداره شهرستان یزد روز گذشته از تعدادی از واحدهای صنعتی بازدید بهعمل آوردند.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، ضمن نمونهبرداری از خروجیهای تولید و بررسی فرآیندهای زیستمحیطی واحدها، برای واحدهای دارای تخلف یا عدم انطباق با استانداردهای زیستمحیطی اخطار قانونی صادر شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد هدف از اجرای این برنامهها را افزایش دقت در پایش، صیانت از محیط زیست و ارتقای کیفیت نظارت بر فعالیتهای صنعتی شهرستان عنوان کرد و گفت: این بازدیدهای نظارتی بهصورت مستمر و برنامهریزیشده ادامه خواهد داشت تا ضمن پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی، زمینه تولید پایدار و مسئولانه در استان فراهم شود.