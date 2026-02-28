مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد:
افزایش یکدرصدی تلفات ناشی حوادث کار؛ سقوط از بلندی همچنان عامل اصلی
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد در دهماهه امسال ۹۵ نفربر اثر حوادث کار در استان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است. بیشترین موارد مربوط به سقوط از بلندی با ۵۶ فوتی است و مردادماه با ۱۶ مورد بیشترین و فروردین با ۴ مورد کمترین تلفات را ثبت کرده است.
به گزارش ایلنا، علی عباسی بابیان اینکه از این موارد 68 نفر متأهل و مابقی مجرد هستند، افزود: بر اساس آمارهای موجود در دهماهه سال جاری سقوط از بلندی با 56 فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص میدهد و، جسم سخت با 17، برقگرفتگی با 13 و سایر با 9 فوتی در رتبههای بعدی مرگ براثر حوادث کار قرار دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: در دهماهه امسال بیشترین مرگهای ناشی از حوادث کار با 16 مورد در مردادماه و کمترین آن با 4 مورد در فروردینماه ثبتشده است.
این مقام اجرایی استان تصریح کرد: طی این مدت شهرستانهای ساری با 16، آمل با 12 و نور با 8 فوتی بیشترین و شهرستانهای جویبار و محمودآباد هرکدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ براثر حوادث کار را داشتند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد 41 تا 50 سال با 23 فوتی و سنین بیش از 61 سال با 5 فوتی کمترین آمار طی ده ماه گزارششده است.
عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی ده ماه امسال 745 (689 مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت.
عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاعرسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.