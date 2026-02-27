افتتاح دستگاه پیشرفته PET اسکن تحول در حوزه تشخیص و درمان سرطان در شمال کشور

به گزارش ایلنا، عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به افتتاح دستگاه پیشرفته PET اسکن در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری، این اقدام را گامی مهم در ارتقای عدالت در سلامت در شمال کشور دانست.

وی با بیان اینکه این پروژه از مطالبات چندساله مردم استان مازندران بوده است، اظهار داشت: با بهره‌برداری از این دستگاه پیشرفته، بیماران استان‌های شمالی دیگر ناچار به سفر به تهران و سایر کلان‌شهرها برای انجام تصویربرداری‌های تخصصی نخواهند بود و خدمات تشخیصی در سطح استان ارائه می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به هزینه اجرای طرح افزود: برای تأمین دستگاه، تجهیزات تخصصی و احداث فضای فنی مورد نیاز، در مجموع حدود ۴۸۰ میلیارد تومان به قیمت روز هزینه شده است. این اعتبار با پیگیری‌های مستمر از وزارت بهداشت و به همت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و حمایت های استاندار مازندران تأمین شد.

زمانی با تأکید بر نقش مجلس در تسریع اجرای پروژه ها تصریح کرد: در جلسات متعدد با مسئولان ملی و استان، موضوع تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی به‌ صورت ویژه دنبال شد تا پروژه‌ای که مدتی با کندی پیش می‌رفت، به سرانجام برسد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه PET اسکن نقش حیاتی در تشخیص زودهنگام سرطان، بیماری‌های قلبی و برخی اختلالات مغز و اعصاب دارد و بهره‌برداری از آن می‌تواند با ارتقا کیفیت درمان بیماران موجب تسریع روند درمانی می‌شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود تأکید کرد: انشااله بزودی شاهد افتتاح و راه اندازی اولین آنژیوگرافی پیشرفته دوقطبی عروق قلبی و محیطی و مغزی سطح استان در اتاق عمل های جدید الاحداث در مرکز آموزشی درمانی امام ساری می باشیم.

توسعه و تعالی زیرساخت‌های سلامت در کشور، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت و جذب تجهیزات پیشرفته پزشکی از اولویت‌های جدی ما در مجلس است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

