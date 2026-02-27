به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام هواشناسی دریایی مازندران، سامانه ناپایدار جوی از اواخر وقت جمعه هشتم اسفند ماه آغاز شده و تا ظهر دوشنبه یازدهم اسفند ماه، مناطق ساحلی و فراساحلی استان را در بر می‌گیرد. این وضعیت با وزش باد شدید از سمت شمال غربی، با سرعتی نزدیک به ساحل و در دوردست‌ها تا ۱۷ متر بر ثانیه (معادل ۶۱ کیلومتر بر ساعت) همراه خواهد بود.

موج دریا نیز در این مدت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و ارتفاع آن در نزدیکی ساحل تا ۱.۵ متر (با بیشینه ۲.۴ متر) و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۷ متر (با بیشینه ۲.۷ متر) پیش‌بینی می‌شود. بارش باران نیز از دیگر مخاطرات این سامانه است.

کارشناسان هواشناسی هشدار داده‌اند که این شرایط جوی می‌تواند منجر به غرق شدن قایق‌ها و شناورهای سبک گردشگری و صیادی، اختلال جدی در ورود و خروج شناورها به حوضچه‌های بندری و همچنین آسیب به سازه‌های دریایی و شناورهای بزرگ شود. علاوه بر این، احتمال پاره شدن تورهای صیادی و وارد آمدن خسارت به مزارع پرورش ماهی نیز وجود دارد.

در پی این هشدار، تمامی فعالیت‌های دریایی در سواحل و آب‌های استان مازندران ممنوع اعلام شده و از کلیه فعالان دریایی، دریانوردان، صیادان و مسافران نوروزی درخواست شده است تا تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و از هرگونه تردد دریایی خودداری نمایند.

