پایان یک هفته تعقیب پلیسی؛ قاتل جنگلی در رامهرمز به دام افتاد
فرمانده انتظامی رامهرمز از شناسایی و دستگیری عامل قتل در جنگلهای دهستان مربچه خبر داد و اعلام کرد: متهم با اعتراف صریح، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ شهبازی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره قتل در جنگلهای دهستان مربچه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: تیمهای تخصصی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، بررسیهای میدانی گسترده و بهرهگیری از روشهای فنی و علمی، سرنخهای مهمی از عامل جنایت به دست آوردند و پس از یک هفته تلاش مستمر، هویت وی را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی رامهرمز تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی با اشاره به اینکه انگیزه این قتل، اختلافات قبلی میان طرفین بوده است، گفت: متهم در تحقیقات تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.