پایان یک هفته تعقیب پلیسی؛ قاتل جنگلی در رامهرمز به دام افتاد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ شهبازی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره قتل در جنگل‌های دهستان مربچه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های تخصصی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، بررسی‌های میدانی گسترده و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی، سرنخ‌های مهمی از عامل جنایت به دست آوردند و پس از یک هفته تلاش مستمر، هویت وی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه انگیزه این قتل، اختلافات قبلی میان طرفین بوده است، گفت: متهم در تحقیقات تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

