پایان یک هفته تعقیب پلیسی؛ قاتل جنگلی در رامهرمز به دام افتاد

فرمانده انتظامی رامهرمز از شناسایی و دستگیری عامل قتل در جنگل‌های دهستان مربچه خبر داد و اعلام کرد: متهم با اعتراف صریح، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ شهبازی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره قتل در جنگل‌های دهستان مربچه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تیم‌های تخصصی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، بررسی‌های میدانی گسترده و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی، سرنخ‌های مهمی از عامل جنایت به دست آوردند و پس از یک هفته تلاش مستمر، هویت وی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه انگیزه این قتل، اختلافات قبلی میان طرفین بوده است، گفت: متهم در تحقیقات تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
