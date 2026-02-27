زمینلرزه ۳.۱ ریشتری مسجدسلیمان را لرزاند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در صبح امروز هشتم اسفند خبر داد و اعلام کرد: این زمینلرزه در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده و تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی ارائه نشده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، خلیل عبدالهی، با اعلام جزئیات این حادثه گفت: این زمینلرزه ساعت ۷:۳۱ دقیقه صبح امروز هشتم اسفند به بزرگی ۳.۱ در مقیاس امواج درونی زمین به ثبت رسیده است.
به گفته وی، کانون این زلزله در ۱۷ کیلومتری مسجدسلیمان، ۲۰ کیلومتری قلعهخواجه و ۲۹ کیلومتری لالی گزارش شده و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است که از جمله زمینلرزههای کمعمق به شمار میرود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به بررسیهای انجامشده تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده و وضعیت منطقه در حال رصد است.