به گزارش ایلنا از خوزستان، خلیل عبدالهی، با اعلام جزئیات این حادثه گفت: این زمین‌لرزه ساعت ۷:۳۱ دقیقه صبح امروز هشتم اسفند به بزرگی ۳.۱ در مقیاس امواج درونی زمین به ثبت رسیده است.

به گفته وی، کانون این زلزله در ۱۷ کیلومتری مسجدسلیمان، ۲۰ کیلومتری قلعه‌خواجه و ۲۹ کیلومتری لالی گزارش شده و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است که از جمله زمین‌لرزه‌های کم‌عمق به شمار می‌رود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده و وضعیت منطقه در حال رصد است.

