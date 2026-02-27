صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای فارس/بارش باران و برف تا چهارشنبه هفته آینده ادامه دارد

به گزارش ایلنا، این سامانه از پیش از ظهر شنبه ۹ اسفند آغاز شده و تا بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ اسفند در استان فعال خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، طی مدت فعالیت سامانه، بارش باران همراه با رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات سردسیر شمال استان، وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی در روز شنبه مناطق شمال‌غربی و غربی استان به‌ویژه شهرستان‌های نورآباد ممسنی، رستم، کازرون، کوه‌چنار، سپیدان، بیضا، فیروزآباد و شمال فراشبند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در روز یکشنبه نیز نیمه شمالی و مناطق مرکزی استان از جمله سپیدان، بیضا، اقلید، مرودشت، شیراز، زرقان، ارسنجان، کازرون، کوار، خرم‌بید، صفاشهر، پاسارگاد، غرب آباده و شمال فراشبند درگیر این سامانه خواهند بود.

در ادامه، روز دوشنبه مناطق جنوبی و مرکزی استان، روز سه‌شنبه تمامی نقاط استان و روز چهارشنبه به‌ویژه مناطق شرقی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

اداره‌کل هواشناسی استان فارس نسبت به لغزندگی جاده‌ها، کندی تردد خودروها به‌ویژه در محورهای مواصلاتی، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و همچنین احتمال آسیب به نهال‌های جوان و درختان فرسوده هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از سفرهای غیرضروری خودداری کرده، از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند، در فعالیت‌های تفریحی و طبیعت‌گردی احتیاط لازم را به‌عمل آورند و ضمن توجه به هشدارها، در تردد از آزادراه شیراز–اصفهان نهایت دقت را داشته باشند. همچنین بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید شده است.

