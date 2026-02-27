هشدار سطح نارنجی هوا در آذربایجان غربی/برف و کولاک در راه است از سفرهای غیر ضروری پرهیز شود

رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان غربی از فعال شدن سامانه ناپایدار از روز جمعه خبر داد و گفت: هشدار سطح نارنجی به دلیل وزش باد با سرعت ۷۰ تا ۹۵ کیلومتر بر ساعت و کولاک برف در ارتفاعات صادر شده و از مردم خواسته شده از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

به گزارش ایلنا، مهدی صابری بیان کرد: از امرپز جمعه بارش باران و برف همراه با وزش باد شدید و لحظه‌ای با سرعت ۷۰ تا ۹۵ کیلومتر بر ساعت در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در مناطق سردسیر، کولاک برف، مه گرفتگی و کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی محتمل است که این شرایط موجب لغزندگی شدید جاده‌ها و احتمال انسداد گردنه‌های برف‌گیر خواهد شد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی بر احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی تأکید کرد و خواستار آمادگی کامل راهداری و شهرداری‌ها برای برف‌روبی شد.

صابری بر ضرورت تجهیز خودروها و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روز جمعه اشاره کرد و گفت: این بارش‌ها تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و با توجه به بالا بودن دما، در ابتدا بارش‌ها به صورت باران توام با رعد و برق خواهد بود اما از روز جمعه و با کاهش محسوس دما عمده بارش‌ها به شکل برف است.

صابری اضافه کرد: در طی فعالیت امواج بارشی، اختلال در ترددهای شهری و بین شهری به دلیل لغزندگی و کاهش دید به واسطه کولاک برف بسیار محتمل بوده و آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها دور از انتظار نخواهد بود.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته تخت سلیمان تکاب با منفی پنج درجه سردترین و شهر پلدشت با مثبت ۱۷ درجه گرم ترین نقاط آذربایجان غربی ثبت شده‌اند.

